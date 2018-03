Avslutta ein strålande sesong med pallplass

New Articles

- Det har vore ein heilt super sesong, oppsummerer Johannes Thingnes Bø etter at han avslutta årets sesong med pallplass på fellesstarten i Russland.

Det var mykje god skyting frå det norske laget under fellesstarten, og med fulle hus på siste skyting av både Erlend Bjøntegaard, Henrik L'abée-Lund, Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø vart det kamp om pallplassane. Bjøntegaard i tet hadde selskap av russiske Maxim Tsvetkov, medan dei som tok opp jakta hadde selskap av tyske Benedikt Doll.

Tsvetkov fekk nokre meter i front i siste bakken, og kunne gå i mål til siger på heiembane, medan Erlend Bjøntegaard sikra 2. plassen og Johannes Thingnes Bø stakk frå dei tre andre og tok ein solid 3. plass. Deretter vart det bortimot dødt løp i spurtoppgjeret mellom dei tre neste, der målfoto dømde Doll først i mål, framfor L'abée-Lund og Bø.

- Ein god dag. Vi fekk streng beskjed av trenarapparatet at skulle ha to i toppen, og så hadde vi fire. Ei verdig avsluting! sa Tarjei Bø til NRK etter målgang. Han sa at han sjølv ikkje er i så god form lenger, og at han hadde lite å gå med på sisterunda.

- Det vart konkurranse mellom meg og Tarjei på siste skyting, og då skyt vi best. Så det var ei god oppleving på siste der, og å kome på pallen, sa Johannes Thingnes Bø til NRK etter løpet.

På spørsmål om korleis han oppsummerer sesongen, svarte han at det har vore ein heilt super sesong.

- Ein draumesesong. Eg har konkurrert ufattelig mange duellar med verdas beste skiskyttar, og vore ufatteleg mange gongar på pallen. Vi vil gjerne takke trenar- og smøreteam, vi er veldig takknemlege for den jobben dei gjer. Eg føler eg har fått maks ut av sesongen. Eg klarte ikkje å stille opp mot Fourcade på slutten, om verdscupen, men det har vore ein strålande sesong, med OL-gull og det heile.

Også Tarjei er nøgd, etter ein stabil sesong. - Eg fekk ein verdcupsiger igjen, og har vore mange gongar på pallen, så eg er fornøgd!