New Articles

4 av 10 nordmenn tek påskeferie. Hytta er framleis favoritt.

4 av 10 oppgir at dei skal ha påskeferie i år. Det viser tal frå Virkes befolkningsundersøkelse. Av desse dreg halvparten på privat hytte i Norge.

- Dei fleste vel hytta framfor noko anna i påska, seier direktør for Virke Reise Norge, Line Endresen Normann.

- Rekordmykje snø legg forholda til rette for hytteferie på fjellet i år. No satsar vi berre på at veret er på vår side, uansett kor vi er i ferien, seier Normann.

- 23 prosent av dei som tek påskeferie i år oppgir at dei skal til utlandet. Spania og Sverige er utanlandsfavoritter for sesongen, seier Robert Hval Straumann, fagsjef for Virke Reise Utland.

Delen som vel å feriere heime i påska er på 22 prosent, og 20 prosent oppgir at dei skal besøke vener eller familie.

- Mange nyttar påskedagane til å besøke familie og kjente, og nyttar kulturtilbodet på småstader og i byar, seier Normann.

- Føremålet med påska er framfor alt samvær med familie og vener. Dette er den ferien der vi prioriterer familie og vener sterkast, berre slått av juleferien. Det er også den ferien der det å utøve aktivitetar står fremst på agendaen, seier Normann.