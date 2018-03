Frivillighet Norge / Høgtid for einsame

New Articles

Uansett om du vil ha ein besøksvenn eller bli ein sjølv; å vere saman med andre gjer noko med deg, skriv Frivillighet Norge i ei pressemelding:

Ensomhet er like farlig som å røyke, har Helse- og omsorgsminister Bent Høie uttalt.

Mens andelen røykere stuper, holder antall ensomme seg stabilt. Samtidig er det flere folk som er enslige, og uten familie. For dem er det viktig å ha mer kontakt med venner eller andre slektninger. I en undersøkelse fra SSB i 2015 oppga hele fire av ti unge og eldre at de var ensomme.

Flere nordmenn har nære og fortrolige venner nå enn for tretti år siden. Men ensomheten er et alvorlig problem for den det gjelder. Det forkorter livet og gir dårligere livskvalitet. De som ikke har nær kontakt med familie og nettverk har ofte det ekstra vanskelig rundt høytider.

Frivilligheten har et stort engasjement – og et stort ansvar – for å forebygge ensomhet. Frivillige organisasjoner har i mange tiår hatt fokus på utenforskap og å gi et tilbud til ensomme. Å delta i frivilligheten er å delta i et fellesskap enten det er å holde matkurs, hjelpe det lokale fotballaget eller delta i beredskapsarbeid.

Det er ikke så mange som snakker høyt om sin ensomhet, og for noen skal det mye til å ringe en hjelpetelefon. Grunnet få frivillige – men også få innringere, har Mannstelefonen Reform stengt i påsken. Men de som ringer, ringer nettopp fordi de føler seg ensomme. Det er ofte menn som har opplevd samlivsbrudd eller står i tøffe barnefordelingssaker. Kirkens SOS holder døgnåpent, også i påsken. Innringerne forteller om at de kjenner ensomheten på kroppen.

I påsken er det store forventninger til at man skal kose seg på hytta med familien, eller dra på eksotiske turer med gode venner. Selv om påsken har flere fridager enn juleferien, er det langt færre arrangementer som man blir invitert på, både fra frivilligheten og fra venner. Mange reiser vekk. De som ikke har ressurser eller nettverk til dette, sitter igjen med lite å fylle dagene med.

Når alt er stengt er det ekstra viktig at vi er der for hverandre. Det gjelder ikke bare hjelpetelefonen, men oss som medmennesker. Vi har alle et ansvar for å være oppmerksomme på venner og familie som kanskje trenger å snakke med noen. Det er så lite som skal til. Ta den kaffekoppen med naboen, ring en tante som bor alene i en annen by, eller inviter en gammel venn på kino.

Tjenester som frivillig.no har gjort de enklere å bli frivillig.

Den organiserte frivilligheten er en viktig aktør mot ensomhet – å være frivillig kan forebygge ensomhet vel så mye som tiltakene. Det koster så lite, og man får så mye igjen. For det er det frivilligheten handler om; å skape et bedre samfunn for alle.