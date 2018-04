Eit sikkert vårteikn

New Articles

Jan Reed i Stryn Vaktmesterservice ligg ikkje på latsida. Heile helga har han kosta og spylt i gatene i Stryn for å gjere det fint i sentrum.

- Det er best å drive på når det er lite folk i gatene, det er tid for opprydding no, seier Jan Reed. Han har brukt fleire timar i kostebilen og med spylarslangen både laurdag og søndag.

- Sidan det er meldt bra ver og gode temperaturar komande veke passa det godt å ta dette arbeidet no. Og i helga får eg stort sett jobbe i fred. Det er færre telefonar då, smiler Reed før på ny rettar vasstrålen mot grusen langs fortauskanten i Tinggata.