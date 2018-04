Held fram samarbeidet om snø- og jordskredvarsling

New Articles

Tenesta varsom.no har vore bygd opp over ein femårsperiode og ei evaluering viser at tenesta og samarbeidsforma er nyttig for publikum og etatane.

Evalueringa frå Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen og Meteorologisk institutt konkluderer i sin evalueringsrapport med at skredvarslinga bidreg til betre samfunnstryggleik, skriv varsom.no på eigne nettsider

- Vi får bedre oversikt over situasjonen, og blir bedre i stand til å håndtere skredfare. Vi har fått til et godt samarbeid som det er verdifullt å bygge videre på, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.

Ein viktig del av grunnlaget for varslingstenesten er 80 værstasjonar som er oppretta dei siste åra for å gi data om vær, snø og vann i sanntid. I tillegg har etatene saman utvikla eit korps på om lag hundre fagpersonar som melder inn sine observasjonar frå felt og ein felles varslingsgruppe.

- Varslinga nyttast aktivt i forbindelse med beredskap og i friluftslivet, seier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i NVE.

Snøskredvarslinga publiserer varsler dagleg i sesongen 1. desember til 31 mai. Ved stor snøskredfare utvidast varslingsperioden. Jordskredvarslinga publiserer varsler dagleg heile året.