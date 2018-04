New Articles

Ein norskregistrert lastebil køyrde seg fast i Blaksettunnelen søndag ettermiddag grunna for høg last.

Lastebilen står no mellom to tunnelar på Blakset og politiet dirigerar trafikken på staden.

Lastebilen skal ha laga kø på staden men kom seg etterkvart fri med hjelp. Det skal ha blitt skader på taket av lastebilen

Politiet opplyser til Fjordingen at lasta er høgare enn lovleg og at sjåføren kan vente seg bot for forholdet.