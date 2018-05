Stoppa med for brei last

New Articles

Statens vegvesen har gjennomført tre kontrollar ved Kjøs bru denne veka. I alt vart 81 køyretøy kontrollerte.

Ein bilførar køyrde med for brei last og hadde ikkje markert breidda på vogntoget sitt. Sjåføren måtte sette opp breiddemarkeringar før han fekk køyre vidare. Ein norsk sjåfør fekk advarsel for brot på køyre- og kviletida.

Ein annan norsk sjåfør vart meld for brot på køyre- og kviletida for ikkje å ha gjennomført påkravd døgnkvil. Ein norsk tilhengar vart avregistrert på grunn av manglande periodisk kontroll, og ein sjåfør fekk advarsel for mindre brot på køyre- og kviletida.

Ein norsk bilførar vart meld for å køyre på bileigaren sitt sjåførkort. Kortet vart inndrege, og sjåføren måtte gjennomføre ein godkjent døgnkvil på 9 timar før han fekk køyre vidare.

Ein norsk sjåfør vart meld for brot på køyre- og kviletida, for ikkje å ha registrert køyre og kviletida tilstrekkeleg i fartskrivaren. Ein norsk sjåfør fekk gebyr for manglende vognkort.

Ein sjåfør måtte sikre lasta betre før han fekk køyre vidare går det fram av kontrollrapportane til Statens vegvesen.