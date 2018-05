New Articles

Ein ungdom frå Oslo mista førarkortet då UP hadde fartskontroll i 50-sona (fv 60) i Innvik laurdag. Vedkomande heldt ein fart på 86 km/t, noko som medførte at passasjeren måtte ta over som sjåfør.

UP melder at dei også skreiv ut ni forenkla førelegg, der høgste fart var 74 km/t.