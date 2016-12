Fleirtalet vel norsk juletre

I år vil det vere 1,8 millionar husstandar i Norge som har juletre. 1,1 million av desse har eit tre som er frå norske juletreprodusentar. Dette melder Landbruks- og matdepartementet på sine nettsider.

– Omsetninga av norskproduserte juletre er estimert til 627 millioner kroner i år, men her er mulegheita for verdiskaping betydeleg for produsentar som vil satse. Vi ser at forbrukerane etterspør norske tre samstundes som importen av juletre går ned. Anslagvis har norske juletreprodusentar mulegheit for å auke omsetnaden med 45 millionar kroner, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Prisnivået på tre varierer veldig mellom by og bygd. Prisnivå i by på eit to meter høgt tre er omtrent slik: Fjelledelgran ca. 700,- kroner,Nordmanns-edelgran omlag 650,- kroner og vanleg gran omlag 450,- kroner.

Eksporten går opp

Samtundes som importen går ned melder organisasjonen Norsk juletre at eksporten i premium-segmentet auker kraftig. Etterspurnaden i høgprismarknadane i England og Tyskland er mykje større enn Norsk juletre klarar å levere.

I år vil norsk eksport sjå slik ut:

• England 1.000 Fjordtree

• Tyskland 1.000 Fjordtree + 1000 Nordmannedel

• Holland 200 Fjelledelgran

• Østerrike 300 Nordmannedel

(Kjelde: Landbruks- og matdepartementet).