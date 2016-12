Turløypene får tilskot

Kommunestyret vedtok torsdag å sette av kr. 300.000,- frå prosjekt til tilskot til drift av løyper og idrettsanlegg til Turløyper Stryn AS for driftsåret 2017.

- Turløyper Stryn AS må finne ei løysing for vidare drift som ikkje er basert på større årleg driftsstøtte frå kommunen, heiter det av vedtaket.

Det var ordføraren som tok til orde for å støtte Turløyper Stryn AS med 300.000 kroner, utover driftstilskotet på kr. 150.000 som alt lå i budsjettet.

- Kan ikkje basere seg på kommunen som bidragsytar

- Både Turløyper Stryn AS og Stryn Vinterski AS kan ikkje basere seg på kommunen som ein stor bidragsytar. Det er ei utfordring for kommunen som må forholde seg til store utgifter på tampen av året, sa Flo.

Ordføraren la til at han forstår problemet knytt til det å skaffe naudsyne driftsmidlar.

- Noko av utfordringa er at det er færre og færre som bidrar med sponsormidlar. Næringslivet blir utfordra på dette kvar veke i forhold til å støtte lag og organisasjonar. Samstundes veit vi at den jamne innbyggjar forventar i større og større grad at ting er tilrettelagt og ønskjer å nytte mest mogleg gratis. Dette er ei utfordring, sa Flo som fekk tilrekkeleg støtte i kommunestyret.

Voteringa enda med 12 mot 8 stemmer i favør Flo og Høgre sitt forslag.

- Avgjerande med driftstilskot

Leiar av Turløyper Stryn AS, Arvid Hatledal, er klar på at tilskotet er langt frå millionen som vart omsøkt, men at tilskotet er avgjerande for drift neste år.

- Det er veldig viktig. Det hadde ikkje vore liv laga utan støtte frå kommuna, seier Hatledal.

Han fortel om utfordringane knytt til å drive eit slikt heilårsanlegg.

- Vi kan ikkje samanliknast med eit skitrekk der ein kan ta betalt for at folk skal nytte det. Her kan det vere 500 personar som går tur utan at vi ser ei krone av det. Ein må spørre seg om kven som skal betale?

Ingen kan vel forlange at slike anlegg berre er der, seier Hatledal.