Ingen drepne i juletrafikken siste to år

- Eg ønskjer meg ei jul utan drepne i trafikken, seierr vegdirektør Terje Moe Gustavsen i ei pressemelding. Han vonar alle trafikantar tek ansvar og bidreg til et årets jul vert den tredje på rad utan dødsulukker på vegane.

Etter fleire år med mange alvorlege juleulukker, viser tal frå Statens vegvesen at ingen omkom på vegane i jula dei to siste åra.

- Folk er stort sett flinke og tar det med ro. Men vi er likevel litt urolege. Stor trafikk og krevjande ver og vegforhold i desember, betyr aua risiko. Vi har alle eit felles ansvar for å redusere risikoen for at noko skal skje. Ønsket er at alle skal få sine trygt heim i jula, sier Gustavsen.

Juleønsker

Statens vegvesen har følgjande juleønsker: