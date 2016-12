Nye forhandlingar om vestlandsregionen

Sogn og Fjordane og Hordaland møtest på nyåret til nye forhandlingsmøte om ein ny vestlandsregion.

Utgangspunktet for Vestlandsregionen var intensjonsplanen for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Fylkestinget i Rogaland vedtok å halde fram som eigen region inntil vidare, medan dei to andre vil gå vidare med regionplanane.

Fylkestinga i både Sogn og Fjordane og Hordaland skal derfor forhandle vidare 16. og 17. januar 2017. Då møtest forhandlingsutvala i Bergen, går det fram av ei pressemelding. Forhandlingsutvala er dei same som dei som forhandla fram intensjonsplanen, som vart underteikna i september i år.



Fylkestinget i Sogn og Fjordane opnar også for å invitere Møre og Romsdal med i dei nye forhandlingane.

Fylkestinget i Hordaland er positive til at kommunar i Nord-Rogaland også kan bli del av ein stor Vestlandsregion, dersom dei ønskjer dette.

Fylkesordførarane Jenny Følling og Anne Gine Hestetun i høvesvis Sogn og Fjordane og Hordaland, har sendt brev til Stortinget og bede om å få bruke januar 2017 for å avslutte prosessen med eventuelle strukturendringar for fylkeskommunane.

