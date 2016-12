I 2017 kjem ein fjerde dunk

I løpet av første halvår 2017 er målet at alle abonnentar i NoMil-systemet vi få tildelt ein fjerde søppeldunk. Denne til glass- og metallavfall.

- I dag er det returpunkt i dei 35 NoMil-kommunane. Dette har for så vidt fungert greit, men det blir gjerne litt forsøpling av det. Folk set att posar med avfall dersom det er fullt, men også avfall av anna type blir plassert ved desse returpunkta. Dette har vi fått litt kritikk for, seier Svein Ottar Sandal, dagleg leiar i NoMil.

Han fortel at i tillegg til dette, er også tilbakemeldingane frå forbrukarane, at det fort blir mykje rot ut av å oppbevare slikt avfall heime før levering. Erfaringane tilseier også at ein får inn meir av dette avfallet, og mindre går i restavfallet, med ei henteordning framfor bringeordning som i dag.

Etter planen skal ordninga rullast ut første halvdel av 2017, og i alle fall innan august.

- Vi legg opp til hentefrekvens på 10. kvar veke. Det blir også sett ut containarar ved gjenbruksstasjonane som kan nyttast. Men returpunkta som er i dag blir lagt ned, avsluttar Sandal.