Kommunane bur seg på at det kan bli heftig

Ordførarane Sven Flo og Stig Olav Lødemel har apparatet klart dersom ekstremvêret Urd skulle slå til for fullt. I Stryn er den naudsynte kontakten oppretta mellom etatane.

- Vi har dialog med Stryn Energi og med politiet. Med politiet går det til dømes på avklaringar visst noko skjer av ulukker så er vi einige om varsling begge vegar. Vi er også einige om at dersom kriseleiing vert naudsynt, så har vi det i 3. etasje på Kommunehuset. Der har vi straumaggregat, og ordførar, rådmann og andre ressursar vil vere tilgjengelege, fortel Flo.

- Vere god nabo

Han fortel at i tillegg er det eit avklart forhold med Røde Kors om beredskap, og han føler kommunen har relativt god oversikt og budd på at det kan bli heftig.

- Eg vil oppfordre stryningar om å halde seg i ro. Ikkje ferdas på vegane dersom dette slår inn. Det er meldt høg vannstand, det er skredfare langs vegane og høg vannføring i elvane. Også sikre verdiar, få ting i hus eller under tak og tjore fast. Også merksam på straumbrot, og at ein har ved, lommelykter, batteri og liknande heime, seier Flo.

Elles er den generelle oppfordringa å ta førehandsreglar og hjelpe kvarandre dersom behov.

- Vere gode naboar og vise omsorg, seier ordføraren.

Basestasjon på sjukeheimen i Hornindal

Også i Hornindal blir det gjort førebuingar.

- I skrivande stund legg vi ut informasjon på kommunen si heimeside. Vi har sørga for naudkommunikasjon på frekvensen til skisenteret der basestasjonen kan drivast av aggregat. I tillegg er aggregatet på Sjukeheimen fyllt opp med drivstoff og testa. Skulle vi oppleve langvarige straumbrot vil sjuke- og aldersheimen vert brukt som basastasjon for kriseleiinga i kommunen. Vi tar ei ekstra runde på kommunale bygg for å sikre eventuelle lause gjenstandar, noko vi forøvrig på det sterkaste vil oppmode alle til å gjere, seier hornindalordførar Lødemel.

Han kjem også med ei oppmoding til alle som eig jaktradioar.

- Lade desse opp slik at dei kan nyttast som kommunikasjon på jaktkanal 1. Å sikre batteri til lommelykter kan også vere lurt.

Sven Flo seier at både hans eiga og politiet i Stryn si facebookside kan vere greie å følgje med på, sidan det der vil bli oppdatert informasjon.

- Så sant nettet er oppe og går i alle fall, understrekar Flo.