Måtte sprenge vekk tre grantre

Sjølv om dei færraste merka noko særleg til uværet 2. juledag, vart innbyggjarar i Skåpavika mellom Kjøs bru og Holmøyvika utan straum i nesten ti timar natt til 3. juledag.

Det var litt etter klokka 22.00 2. juledag at straumen gjekk på linja Svor-Skredestranda. Ca 150 Tussa-abonnentar vart utan straum. Strekninga Svor til Kjøs bru fekk att straumen etter ein liten time, medan det for strekninga Kjøs bru-Skredestranda måtte til eit lenger søk for å finne feilen.

Halv fire på natta vart det funne tre store grantre på linja ved Sandvik i Skåpavika. Desse måtte sprengast vekk og først litt etter 07.30 var trea fjerna og straumen tilbake.