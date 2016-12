Avslag for Nordfjord hamn

Nordfjord hamn IKS hadde søkt om fritak av eigedomsskatt for eigedomen tilhøyrande Olden terminalkai. Eit samrøystes kommunestyre vedtok rådmannen sit tilråding om avslag. Per Kjøllesdal og Kari Synnøve Muri var ugilde i saka.

Det interkommunale selskapet skreiv i sin søknad at deira virksomhet "må anses å falle inn under bestemmelsens bokstav a. Midlane som selskapet får til rådigheit ved fritak for eiendomsskatt vil igjen gå til investering og drift av kommunen sitt havneområde"

I rådmannen si vurdering går det fram at ein føresetnad for å gje fritak er at det skal gagne kommunen og at hovudformålet ikkje er å gje forretningsmessig overskot, samt at ein ikkje konkurrerer med private aktørar.

- Nordfjord havn IKS tek vare på kommunen sine interesser etter Havne- og farvannslova og anna lovgjeving som gjeld hamnesektoren. Dette må seiast å vere innafor reglane for fritak etter § 7 bokstav a) i eigedomsskattelova. Men selskapet tek også vare på ei meir kommersiell drift av Olden terminalkai, og det kan ein vanskeleg forsvare har med kommunale oppgåver å gjere. Ut frå dette ser ein det vanskeleg å gje fritak for eigedomsskatt for denne eigedomen, heiter det frå rådmannen si vurdering.