Denne storkaren, eller dama, har takka for seg og blitt dregen på land på Sætre ved Stryneelva. Som bildet syner, er laksen godt lengre enn ein Fjordingen-paraply. No blir den eit julemåltid for ørna, småfuglane og Mikkel Rev, fortel Martin Sandal, som har teke bildet av storlaksen.