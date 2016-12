- Ver forsiktige og bruk vernebriller

Under nyttårsfeiringa i fjor fekk 18 personar augeskadar av fyrverkeri. Bruk vernebriller og hald deg edru, er blant råda til nordmenn som skal starte 2017 med fargesprakande sprengstoff.

– Vi jobbar for at det skal bli null skadar under nyttårsfeiringa, som jo skal vere ei hyggeleg affære. Men det er fare for at det blir skadar i år også. Vi håpar folk brukar vernebriller, er edru og held barna unna stadar der ein skyt opp fyrverkeri, seier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) til NTB.

Under nyttårsfeiringa i fjor fekk 18 personar augeskadar som følgje av fyrverkeri, ifølgje DSB. Talet på personar som får fyrverkerirelaterte augeskadar i samband med nyttårsfeiringa, har lege på mellom 15 og 18 dei siste fem åra.

Hender og fingrar

I tillegg til augeskadar fekk folk i fjor også andre skadar i ansiktet, skadar på hender og fingrar i tillegg til høyrselsskadar. Totalt 47 fyrverkerirelaterte personskadar vart registrerte i samband med feiringa i fjor. Ti av dei skadde var under 18 år.

– Ein må ha oversikt over omgjevnadane sine, og det er derfor det er så viktig at den som handterer oppskytinga, er edru, seier Pedersen.

Ikkje tenn igjen

Avdelingsdirektøren understrekar også at ein aldri må prøve å tenne lunta to gonger.

– Dersom det er eit fyrverkeribatteri som ikkje fungerer, ikkje gå bort og prøv ein gong til. At folk gjer det, er ein årsak til at det skjer uhell, seier Pedersen.

I staden for å prøve å tenne igjen, skal ein vente 30 minutt, dynke batteriet med vatn og levere det tilbake til forhandlar, er rådet frå DSB. Og før ein i det heile tatt tenner lunta, må ein sørgje for at batteriet står trygt og støtt.

– Folk må vere forsiktige, slik at det blir eit hyggeleg nyttår, seier Pedersen.

(©NPK)