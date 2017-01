Ventar sjukdomstopp no

Influensaen har kome tidlegare enn vanleg, og Folkehelseinstituttet (FHI) ventar ein sjukdomstopp i romjula og rundt nyttår.

Sør-Norge ligg førebels øvst på statistikken, og Oslo, Akershus og Vestfold har flest personar med feber, muskelsmerte, hovudverk og rennande nase.

– Talet på influensatilfelle er no allereie på nivå med toppen vi hadde i fjor, og er høgare enn vanleg for årstida, heiter det på nettsidene til FHI.

Det er uvanleg med så mange tilfelle alt i desember, men no ventar altså FHI ein topp rundt nyttår.

Så langt i haust har 3.000 nordmenn fått påvist influensa. På landsbasis er influensaaktiviteten framleis låg, ifølgje FHI.

Det er flest eldre som blir lagt inn på sjukehus. Deretter følgjer små barn i alderen 0–4 år.

Dei fleste får påvist influensa A (H3N2). Det er også denne influensatypen som så langt pregar sesongen 2016/17. Elles i verda er det også influensa A (H3N2)-virus som dominerer.

FHI minner om at det ikkje er for seint å vaksinere seg, men strekar under at det tek cirka to veker frå vaksinen blir sett til han vernar mot smitte. Difor hastar det no, lyder tilrådinga.