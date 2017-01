Røde Kors stoler ikkje på nødnettet

Sjølv om det nye digitale nødnettet generelt har betre dekning enn det gamle analoge VHF-nettet, kan Røde Kors enno ikkje stole på at dei har dekning overalt, skriv Nationen.

– Vi opplever manglande dekning når vi er langt frå veg og naturvernområde. Dei frivillige organisasjonane får heller ikkje informasjon frå Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) om planlagde eller aktuelle brot i nødnettet. Vi opplever at det ikkje er gode rutinar hos DNK når det gjeld å informere om avbrot i dekninga, seier landsrådsleiar Ole Gladsø i Røde Kors Hjelpekorps.

Gladsø slår fast at nødnettet har revolusjonert måten dei frivillige organisasjonane kommuniserer med nødetatane på, men etterlyser betre dekning i nasjonalparkar og verneområde.

– Dekninga er konsentrert rundt område der det bur folk, og mange fjellområde er ikkje så godt utbygd som nødvendig. DNK hadde ein plan for å fortette og forbetre dekninga, men det har vorte stoppa. Det er svært negativt, seier Gladsø.

I fjor sommar kom det fram at Røde Kors- mannskapa til dømes må klare seg utan nødnettet under dei mange aksjonane ved turistattraksjonen Trolltunga i Odda. Nødnettet har òg vist seg å vere sårbart for uvêr. Under stormen Urd i julehelga svikta 40 av dei 2.100 basestasjonane over lengre tid på grunn av straumbrot.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) meiner beredskapen har vorte betre med nødnettet, men lover å ta tak i dei utfordringane som måtte dukke opp.

– Arbeidet med tryggleik og beredskap er ikkje noko som blir fullført til ein gitt dato. Vi må heile tida vere på vakt å gjere forbetringar. Vi skal vere klare til å handtere både kjente og ukjente utfordringar. Staten går inn med ytterlegare tiltak utover det som blir finansiert over statsbudsjettet, seier Solvik-Olsen til Nationen.

Totalkostnaden for utbygginga av det digitale nødnettet vart i mai i fjor rekna til mellom 5,7 og 6,6 milliardar kroner. Ifølgje overslag Aftenposten har gjort, skal nødnettet allereie ha kosta over 7 milliardar kroner.

(©NPK)