Startar året med julebukkaksjon

Speidaråret 2017 startar med julebukkaksjon. Dette er dei yngste speidarane, som i små grupper går frå dør til dør i Stryn og syng ein liten song der dei ber om pengar til eit spesielt prosjekt. Leiarar og eldre speidarar er med for å skape tryggleik. Torsdag kan folk i Stryn vente å få små julebukkar på døra.

- Ei av speidarlovene lyder slik: «Ein speidar er hjelpsam og viser omsyn». Gjennom denne aksjonen får speidarane høve til å gjere noko for å hjelpe folk i deler av verda der dei ikkje har dei same muligheitene som vi har i Norge. Globalaksjonen er KFUK-KFUM sin eigen hjelpeorganisasjon og speidarane deltek på ulike måtar. Kvar haust deltek dei eldste speidarane med «Speidarjobben» og dei yngste går altså julebukk i januar, seier Henny Koppen frå KFUM-KFUK-speidarae i Stryn.

Globalaksjonen 2016–2017 har fokus på økonomisk rettferd og etisk handel.

- Økonomisk rettferd handlar om at ingen menneske skal leve i fattigdom. KFUK-KFUM Global jobbar mellom anna for at folk skal få ein rettferdig pris for det dei produserer. Globalaksjonen vil i 2016-2017 arbeide saman med Sri Lanka YWCA og det arbeidet som blir gjort for å gjenreise eit land som har vore herja av borgarkrig i meir enn 20 år. I krig er ofte kvinner og born den svakaste parten og dei blir utsette for stor urettferd. I etterkant av krigen er kvinner og born framleis den mest sårbare gruppa; familiar som har mista menn og fedrar i krigen har også mist inntektskjelda si, utdanninga kan vere mangelfull og kvinner får dårlegare løn og blir nedprioritert på arbeidsmarknaden. YWCA samlar unge menneske i grupper som blir kalla spare- og investeringsgrupper, seier Koppen. - Her får dei opplæring i bokføring, økonomi og bedriftsstyring.

Gruppene kan saman spare større summar enn det enkeltpersonar kan gjere kvar for seg, ved at alle sparar litt kvar veke. Når eitt av medlemmene i gruppa treng å investere i for eksempel verktøy eller anna som er nødvendig for å drive bedrifta si, kan gruppa gje lån til dette. Når gruppa går med overskot, blir dette brukt til tiltak i nærmiljøet, eller til å starte nye grupper.

- På denne måten fører opplæringa av ein person i eit lokalmiljø til store, positive ringverknader. Det å starte spare- og investeringsgrupper er ei form for bistand som både verkar og varer. Deltakarane får opplæring og hjelp til å bygge eit trygt økonomiske fundament for framtida, som ikkje forsvinn den dagen programmet er over. For speidarane er dette ein morosam og god måte å samle inn pengar på, og alle som deltek kjenner at dei er til nytte og får gjere noko for menneske som treng hjelp. Vi leiarane håpar sjølvsagt at de som får besøk kjenner det på same måten, seier Henny Koppen, som legg til:

- Pengane går vidare til prosjektet utan at det blir trekt frå store summar til administrasjon. Om de ikkje ynskjer å gi håpar vi likevel de vil ta godt imot dei unge julebukkane!