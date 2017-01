Auka vekst i minibankbruk i desember

Nokas, som er eitt av selskapa som driv minibankar i Noreg, melder at veksten i kontantuttak i minibankar drivne av dei var på 4 prosent i desember samanlikna med same månad i 2015.

Dette trass i at mange spår at kontantane vil døy, og at det er stor interesse for alternative betalingssystem.

Ifølgje tala til Nokas stig kontantmengda i samfunnet med om lag 8 prosent opp mot jul.

(NPK)