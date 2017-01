Klar for nye regionforhandlingar i Os

Det blir forhandlingar om ein eventuell intensjonsplan for samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane på Bjørnefjorden Gjestetun i Os i Hordaland måndag 16. og tysdag 17. januar.

Då møtest forhandlingsutvala frå dei to fylkeskommunane for å diskutere ei eventuell samanslåing, etter at fylkestinget i Rogaland i desember gjorde vedtak om å stå utanfor Vestlandsregionen. Forhandlingsutvala er dei same som i forhandlingane mellom dei tre fylka i fjor haust.

Frå Sogn og Fjordane møter: Jenny Følling, fylkesordførar, Åshild Kjelsnes, fylkesvaraordførar, Noralv Distad, gruppeleiar Høgre, Tore Eriksen, fylkesrådmann og Elin Johanne Schei Stuhaug, fylkeshovudstillitsvald.

Fylkestinga i Hordaland og Sogn og Fjordane skal gjere vedtak om ei eventuell samanslåing i månadsskiftet.

Fylkestinget i Hordaland har møte 27. januar, medan fylkestinget i Sogn og Fjordane kjem saman 2. februar, heiter det i ei pressemelding frå Sogn og Fjordane fylkeskommune.