Låg førekomst av influensa i fylket

Årets influensa har bite seg fast i alle fylka, men Sogn og Fjordane har så langt sleppt lettast unna.

Ei oversikt frå romjulsveka viser at førekomsten av influensa aukar betydeleg. Heile landet er no råka, men den er i ferd med å nå toppen.

Verst er det på Austlandet, spesielt i Oslo og Akershus, men også i Trøndelag er mange sjuke. Den sterkaste auken i romjula fann stad i Møre og Romsdal og Oppland.

Finnmark, Troms og Sogn og Fjordane er fylka som hittil har sleppt lettast unna og førebels berre har låg grad av influensaførekomst.

Talet på prøver som blei sende inn til laboratorietesting, fall litt i førre veke. Men det var venta, sidan færre går til legen i dagane rundt jul og nyttår, skriv Folkehelseinstituttet i sin vekentlege influensarapport.

– Dette er eit typisk mønster, og dei neste par vekene vil gi betre indikasjon på om toppen er nådd eller om utbrotet held fram å auke, skriv Folkehelseinstituttet.

Influensautbrotet ligg an til å bli det kraftigaste på fleire år. Talet påvisingar er allereie høgare enn sist vinter og høgare enn vanleg for årstida.

Det er ikkje meldt om utbrot på helseinstitusjonar den siste veka. Årets virus råkar særleg eldre menneske. 356 pasientar var førre veke lagt inn på sjukehus med influensaliknande sjukdom, og dei aller fleste av desse pasientane er over 60 år.

