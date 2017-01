Rekordstor støtte til næringslivet i fylket

- Næringslivet i Sogn og Fjordane mottok 125 millionar kroner frå Innovasjon Norge i 2016. Dette beløpet har aldri vore høgare, seier direktør Halvor Flatland i Innovasjon Norge Sogn og Fjordane.

Om lag ein tredel av tilskotskronene har gått til utvikling i landbruket og om lag ein fjerdedel er regionale utviklingsmidlar som kjem via Sogn og Fjordane fylkeskommune.

- Ekstra gledeleg er det i 2016 at vi har brukt 20 millionar kroner til miljøteknologi, seier Flatland i ei pressemelding frå Innovasjon Norge Sogn og Fjordane. Han trekkjer spesielt fram ei stor løyving til Norsun i Årdal.

- Dette viser at vi er godt i gang med det grønne skiftet her i fylket. I tillegg til om lag 200 millionar kroner i lån frå Innovasjon Norge i 2016 har dette utløyst private midlar for om lag 1 milliard til omstilling og skaping av nye arbeidsplassar her i fylket.

- Storsatsinga i Loen på gondolbane er eit anna eksempel på at det skjer mykje positivt i næringslivet her i fylket. Innovasjon Norge har bidrege med 3 millionar kroner i tilskot og 30 millionar i lån til Hoven Loen. Dette blir eit nasjonalt fyrtårn innan reiselivet på Vestlandet og vil generere eit 50 tals nye arbeidsplassar i Indre Nordfjord, trur Flatland.