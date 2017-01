Iver og idrettsglede på Ullsrennet

Det myldra av unge skiløparar på Ullsheim laurdag. Ullsrennet har tradisjon for å starte langrennssesongen etter nyttår, og som vanleg hadde mange funne vegen til løypene. Mest frå dei lokale laga, men også klubbar som Syril IL i Sogn, Førde IL og Volda var godt representert på startlista.

For ein del av dei aller yngste var kanskje dette første skituren i år, medan andre hadde fleire turar i beina. Innsatsen var uansett upåklageleg om ikkje alle var like opptekne av klokka. Gleda over saft og premie i målområdet syntes like stor uansett ambisjon.

Oppover i årsklassane var det noko mindre deltaking, særleg i juniorklassane og senior. Her er nok forklaringa at mange er vekke på norgescup i både langrenn og skiskyting denne helga.

I morgon held det fram med stafettar på Ullsheim.