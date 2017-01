Jarle tilbake blant topp-ti

Jarle Midthjell Gjørven frå Markane IL gjekk eit godt løp under norgescupen i skiskyting på Liatoppen. Etter feilfri skyting vart det 9. plass på sprinten laurdag. Den beste plasseringa sidan ein pallplass før han vart råka av sjukdom vinteren for to år sidan.

- Løpet var eigentleg berre eit slit. Men endeleg sat skytinga etter mykje rusk den siste månaden, så det gjorde utruleg godt! seier Gjørven.Han meiner sjølv at langrennsformen er eit stykke unna sitt beste.

- Eg manglar nok eit halvminutt i fysisk form for å vere opp mot mitt beste per dags dato. Men eg skal ikkje klage, veldig kjekt å vere med i toppen igjen, er so ufatteleg lenge sidan sist, seier Gjørven som var eit drygt halvminutt frå pallen. Aslak Nenseter vann seniorklassen.

Isak Flo Bødal frå Stårheim IL vart nummer 18 med to bom og Johan Eirik Meland, Markane IL, vart nummer 35 med fire bom.

I jenter junior 20-21 år gjekk Karoline Erdal frå Førde til topps.