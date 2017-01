For føremiddagen torsdag varslar Meteorologisk institutt om at det på Vestlandet sør for Stad er venta svært høg vass-stand

(70-85 cm over verdiane oppgitt i tidevasstabellen)

Lågtrykket går etter kvart søraustover og er venta utanfor kysten av Møre og Romsdal torsdag formiddag. Det er venta vestleg stiv kuling natt til torsdag, men ikkje ekstreme vindforhold i Sogn og Fjordane, melder fylkesmannen på si heimeside.