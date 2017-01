Strengare krav til drikkevatnet frå nyttår

Frå 1. januar vart det innført ei ny drikkevassforskrift som stiller strengare krav til vassforsyningssystem og vil gi sikrare forsyning.

Abonnentane vil også få forskriftsfesta rett til oppdatert informasjon om drikkevasskvaliteten, opplyser Mattilsynet. I tillegg inneber forskrifta eit større ansvar for dei som har små vassforsyningssystem.

Hovudutfordringa for norsk drikkevassforsyning og vasskvalitet er eit gammalt leidningsnett med stort vedlikehaldsbehov. Dessutan får anslagsvis 600.000 menneske i Noreg vatn frå små forsyningssystem med ukjent vassbehandling og kvalitet.

– Den nye drikkevassforskrifta er eit sentralt verktøy for å følgje opp dei nasjonale måla for vatn og helse, fastsett av regjeringa i 2014. Forskrifta bidrar til å møte klimaendringane, der flaum og flaumar kan få betydning for både vasskvalitet og vassforsyning, seier seniorrådgjevar Line Ruden i Mattilsynet.

Den nye forskrifta erstattar førre forskrift frå 2001.

