No opnar også hovudtrekket på Utvikfjellet

Fram til no er det berre dei to minste trekka som har vore opne ved Breimsbygda skisenter på Utvikfjellet. Tidlegare denne veka kunne driftssjef Runar Kleppe rapportere at det måtte minst 20 cm til med snø før også den største heisen kunne setjast i drift.

Torsdag tikka det inn melding frå ein glad Kleppe om at 35 cm nysnø, og utsikter for framleis snøkjukser i lufta, har gjort det muleg å klargjere også den største bakken. Han lovar difor opning i helga, og om ikkje vêret snur drastisk byrjar dei med kveldskøyring tysdagar og torsdagar.