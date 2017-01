NVE varslar om auka snøskredfare på oransje nivå tysdag og onsdag. Det er og sendt ut varsel om jord-, sørpe og flaumskredfare på gult nivå for torsdag 19. januar. Meteorologisk institutt har kome med obsvarsel for tysdag (i dag). Instituttet seier at det kan vere vanskelege køyreforhold på grunn av fare for underkjølt regn og omslag til mildvêr.

