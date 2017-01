Vestlandsregionen blir nynorsk

Nynorsk skal vere administrasjonsspråket i eit samanslått Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er klart etter at forhandlingane om ein vestlandsregion starta igjen tysdag, skriv NRK.

Det skal òg vere klart at Sogn og Fjordane får Fylkesmannen, mens Bergen får ansvaret for å styre kollektivtrafikken.

Etter at Rogaland valde å trekkje seg frå den tidlegare framforhandla intensjonsavtalen om ei samanslåing med dei to andre vestlandsfylka, forhandlar Hordaland og Sogn og Fjordane no åleine vidare om ein intensjonsplan om samanslåing.

Intensjonsplanen skal behandlast av fylkestinga i dei to fylka 2. og 3. februar.

(©NPK)