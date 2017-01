Desse namna var mest populære i fjor

TV-suksessen "Skam" kan sjå ut til å ha påverka nordmenns namneval. Nora og William låg på topp i 2016, ifølgje SSBs statistikk.

William var det mest populære gutenamnet også i 2015, mens Nora har skyvd Emma ned frå toppen, ifølgje Statistisk sentralbyrå.

Rett nok blir namnet til rollefiguren spelt av Josefine Pettersen i "Skam", skrive Noora, som er ein finsk versjon. Den skrivemåten vart berre gitt til seks jenter i 2016. I tillegg fekk 545 jenter namna Nora og Norah. Namnet har lege inne på topp ti sidan år 2000, og det auka frå 1,5 prosent i 2015 til 1,89 prosent i 2016.

Uvanleg hopp

– Det er ganske uvanleg at toppnamn gjer slike hopp. Vi må tilbake til Emma i 2003 for å finne noko liknande, seier seniorrådgjevar Jørgen Ouren, som har ansvaret for namnestatistikken.

Men om den dramatiske auken faktisk har noko med NRK-serien å gjere, er likevel vanskeleg å fastslå, forklarar han. Hoppet for William er ikkje like stort: Frå 1,49 prosent i 2015 til 1,61 prosent i 2016.

– William var det absolutte toppnamnet i 2015, og den merksemda "årets namn" får, pleier å dempe iveren litt, seier Ouren.

Muhammed på topp i Oslo

Mohammed i ulike skrivemåtar toppar som tidlegare i Oslo.

Elles viser statistikken at Noah er på førsteplass i Hedmark, Mikkel på førsteplass i Telemark og Matheo tar førsteplassen i Nordland. Vidare finn vi Henrik på topp i Rogaland, mens Kasper og Aksel deler toppen i Sør-Trøndelag.

På jentesida er Tiril først i Oppland og Aust-Agder, i det siste fylket saman med Thea. Anna toppar i Sogn og Fjordane, mens Anne toppar i Finnmark. Leah er på førsteplass i Troms og andreplass i Vestfold. Nest øvst finn vi også Tuva i Sogn og Fjordane, Ida i Sør-Trøndelag, Linnea i Nord-Trøndelag og Jenny i Nordland.

Sofie og Alexander

For første gong på svært lenge er ikkje Marie mest brukte andre fornamn. 488 jenter hadde Sofie eller Sophie som andre fornamn, mot 475 med Marie. Den mest brukte kombinasjonen var Emma Sofie.

På gutesida var det som vanleg Alexander og Aleksander som låg på topp med 254. Så følgde André med 246. Mest brukte kombinasjon var Lucas André.

Fakta om dei mest populære namna

Jentenamn

1. Nora/Norah/Noora 551

2. Emma 410

3. Sara/Sarah/Zara 379

4. Sofie/Sophie367

5. Sofia/Sophia340

6. Maja/Maia/Maya 324

7. Olivia 323

8. Ella 313

9. Ingrid/Ingerid/Ingri 310

10. Emilie 309

Gutenamn

1. William 4982. Oskar/Oscar 4203. Lukas/Lucas 4084. Mathias/Matias 3975. Filip/Philip 3966. Oliver 3857. Jakob/Jacob 3788. Emil 3699 Noah/Noa 36210. Aksel/Axel 359(Kjelde: Statistisk sentralbyrå)

Illustrasjonsfoto: Robert Schlesinger / NTB scanpix / NPK