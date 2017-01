Held dørene opne

Stryn formannskap hadde regionreforma til drøfting onsdag kveld. Ordførar Sven Flo tok til orde for at Stryn skal bli ståande i Sogn og Fjordane, men halde døra open for Møre og Romsdal.

- Mangel på klare svar i regionreforma forkludrar moglegheitene til å gjere gode val. Utfordringa er at alle sit på gjerdet og det er synsing frå alle hold. Det er ikkje tydeleg nok kor vi kjem best ut i forhold til det som er viktig for Stryn, nemlig skule, næring og samferdsel, argumenterte Flo.

Han meiner dessutan at Stryn, som randkommune, har god tid i høve regionspørsmålet.

- Det vil truleg skje ei grensejustering etter Stortingsvalet. Det betyr at vi idag heller ikkje veit kven som sit i regjering når dette skal skje. Det vil, etter det eg kjenner til, bli sett ned eit ekspertutval som skal vurdere grensejusteringane. Det er mange etatar som skal vurderast ut frå dette. Vi er truleg langt ute i 2018 eller 2019 før vi veit noko meir om dette, argumenterte Flo.

- Det er difor betre at vi blir med på prosessen om grensejustering når den tid kjem, enn at vi bestemmer oss for noko tilhøyrsle no, konkluderte han.

Han la også til at han er oppteken av å ikkje lukke dører nordover. Flo refererte også til ein uttalelse frå valforskar Frank Aarebrot som trur det berre er eit tidsspørsmål før delar av Møre og Romsdal og delar av Rogaland blir ein del av Vestlandsregionen.

- Vi skal ikke lukke dører fordi vi får god tid til å diskutere dette. Vi bør lytte og vere opne for signaler frå Møre og Romsdal. Hvis Aarebrot sine tanker om dette slår til, så vil vi dele region med delar av Møre og Romsdal i framtida, sa Flo.

Formannskapet stillte seg bak Flo sin argumentasjon.