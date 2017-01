Vil ha møte med Stranda

Tysdag kom strandapolitikar Frank Sve (Frp) med eit utspel i Fjordingen om at Stranda og Stryn burde slå seg saman. Sitjande ordførar i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp) stillte seg bak utspelet.

Stryneordførar Sven Flo (H) legg ikkje skjul på at han synes utspelet er interessant.

– Stranda var tidlegare oppe som eit alternativ for samanslåing saman med Hornindal, men det var liten vilje og interesse for dette i Stranda den gong. At ordføraren no viser vilje til å ta opp hansken med Stryn synes eg er veldig positivt, seier Flo.

– Vi er begge gode på turisme og næring. Her er absolutt grunn til større og tettare samarbeid, seier Flo.

- Men er det aktuelt om det skulle kome ei regiongrense i mellom kommunene?

- Det er uproblematisk. Kommuner kan slå seg saman sjølv om dei er i kvar sin region. Spørsmålet kring denne konstellasjonen kjem ikkje til å influere Stryn kommune sin diskusjon rundt regionreforma, seier Flo som ikkje ønskjer å stresse situasjonen.

- Men eg synes utspelet er såpass interessant at eg kjem til å be om eit møte med den politiske leiinga i Stranda ganske snart, seier Flo.

