- Punkt ein er regiontilknyting

Frank Sve (Frp) sitt utspel i Fjordingen førre veke har starta ein diskusjon om kommunesamanslåing mellom Stryn og Stranda kan vere ein aktuell konstellasjon.

Stryneordførar Sven Flo uttalte torsdag at han ønskjer eit møte om dette med den politiske leiinga i Stranda kommune. Han seier også at ei eventuell regiongrense mellom kommunene ikkje er problematisk for å diskutere samanslåing og samarbeid for øvrig.

Ei regiongrense vil bli problematisk, meiner derimot ordførar i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp)

- Eg er veldig innstilt på å møte Stryn snarast råd for få gjort opp ein status om eventuelle drøftingar om ei samanslåing. Det er heilt opplagt at vi innanfor næringslivet er store på landbruk, næringsmiddelproduksjon og på reiseliv. Sånn sett er det ikkje utenkeleg, men fylkesgrensa har gjort at det har vore vanskeleg å få til nokon konkrete drøftingar, seier Tryggestad til Sunnmøringen.

Det skal leggast til grunn at eit samanslåingsvedtak under første halvår innbefattar 2,8 millionar kommunale kroner frå Staten.

- Men for meg er det ikkje aktuelt å haste oss inn i ein konstellasjon for at vi skal få igjen desse 2,8 millionane, det er ikkje aktuelt, seier Tryggestad til lokalavisa.

Tryggestad peikar på openbare avklaringar som må finne stad viss Stranda og Stryn skal sette seg ned og forhandle. Punkt ein er regiontilknytning.

- Folk i Stranda er sunnmøringar og banda våre er knytt til Sunnmøre. Samtidig har vi kulturelt og historisk hatt eit betydeleg samarbeid med Stryn og eg ser at det kjem til å bli endå viktigare i åra som kjem. Det ser vi i samarbeidet om Strynefjellsløysinga. Eg trur vi kan sjå ei rad fellesnemnarar i åra som kjem for begge kommunane, seier Tryggestad.

