Kyrkjemøtet vedtok nytt vigselritual for homofile

Kyrkjemøtet har vedtatt liturgien som også kan brukast når likekjønna par skal gifte seg.

83 av møtedeltakarane stemte for nytt ritual, mens 29 stemte mot då saka vart behandla under Kyrkjemøtet i Trondheim måndag.

Kyrkjemøtet vedtok i april i fjor med stort fleirtal at også likekjønna skal få gifte seg i Den norske kyrkja. Forslag til ny liturgi har vore behandla av Bispemøtet og Kyrkjerådet og vore sendt på høyring.

Det nye ritualet gjeld frå 1. februar, men dagens vigselritual kan framleis brukast av dei som ønsker det. Prestar som ikkje ønsker å vie homofile, kan seie nei, men det skal ikkje hindre eit par i å gifte seg i den kyrkja dei ønsker.

Det er framleis usemje i kyrkja om homoekteskap, noko som også kjem fram av vedtaket. Mange møtedeltakarar som meiner at ekteskapet er reservert mann og kvinne, kunne dermed stemme for.

Leiaren i Kyrkjerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, har understreka at det er rom i kyrkja for dei som er ueinige.

