Tek med seg 200 ledige stillingar til Loen

Trass i høg arbeidsløyse på Vestlandet er etterspurnaden etter arbeidskraft stor i Nordfjord.

– Bedriftene i regionen vår har rett og slett problem med å finne nye kvalifiserte medarbeidarar. Samstundes er mange på jakt etter ny jobb, så vi ønskjer å lage ein god møteplass for dette på årets jobbmesse i Loen, tysdag neste veke, fortel Monica Osvold. Ho er NAV-leiar i Hornindal og leiar for Rekrutteringsteam Nordfjord.

Over 40 bedrifter stiller

Messa vart arrangert for første gong i fjor, og tilbakemeldinga er at mange fekk tilbod om jobb i etterkant. Messa har bygd ytterlegare på seg, og over 40 bedrifter har meldt seg på og dei har med seg om lag 200 ledige stillingar til Loen.

- Dette er ei unik mulegheit for arbeidssøkjarar til å møte aktuelle arbeidsgjevarar innan eit variert og mangfaldig næringsliv. Det er stor etterspurnad etter arbeidskraft innan mange sektorar, og gode sjansar for dei arbeidsledige, seier Osvold, som er svært takksam for at så mange bedrifter stiller opp på messa.

- Sikker på at mange vil få jobb

- Mange godt kvalifiserte arbeidssøkjarar frå heile Nordfjord og Ørsta/Volda er invitert til messa, så her vil bedriftene få mange å velje i. Eg er heilt sikker på at mange vil få tilbod om jobb i løpet av denne dagen, seier ho.

Rekrutteringsteam Nordfjord er eit samarbeid mellom NAV-kontora i Nordfjord, som arbeider med utgangspunkt i at Nordfjord er éin stor arbeidsmarknad.

– Både bedrifter og jobbsøkjarane må sjå utover eigen kommune i jakta på nye medarbeidarar eller ny jobb, avsluttar Osvold.