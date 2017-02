Foreslår ny eldrerådsmodell ved kommunesamanslåing

Pensjonistforbundet i Sogn og Fjordane har kome med innspel til kommunar som skal slå seg saman, om koleis dei ønskjer at eldreråda skal organiserast.

Forbundet meiner at ein ved samanslåing bør ha eit tettare nett av eldreråd enn lova sitt minimumskrav som seier eit råd i kvar kommune. Dei meiner det bør vere minst eitt råd i kvar av dei gamle kommunane, som kommunedels- eller bydels-eldreråd. Dette i tillegg til rådet for den nye kommuneeininga. Dei karakteriserer desse råda som "vakter" for dei eldre sine interesser og skal sikre at sakene kjem fram til eldrerådet for heile den nye kommunen.

Pensjonistforbundet føreslår vidare at desse "under-råda" ikkje treng ha meir enn fem medlemmer, og at leiarane skal vere medlemmar av eldrerådet i storkommunen.

Bakgrunnen for å tenkje slik organisering er bekymringa for at berre eit eldreråd i dei nye kommunane ikkje vil makte å følgje med og ha innsikt i drifta av sjukeheimar og heimetenesta i kommunane, sidan dei fleste av desse einingane truleg vil bli oppretthaldne som no grunna avstandane. Også ombodsrolla for dei som tek imot kommunale tenester trur dei blir vanskeleg å ivareta når kommunane blir større.