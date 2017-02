Grotli opnar allereie i helga

- Ja, vi opnar litt tidlegare i år. Det blir drift frå fyrstkomande søndag. Vanlegvis opnar vi til vinterferien, men det er bra med snø og vi er relativt klare, so då er det like greit å opne, seier Stein Are Bergheim som er driftssjef ved heisen på Grotli.

Til skilnad frå sine skiheiskollegaer i låglandet ser han lyst på vinteren.

- Det er lenge sidan vi har hatt eit så godt grunnlag så tidleg som i år. Det ligg til rette for flotte forhold til langt utover våren, seier Bergheim.

I tillegg til skiheisen blir det køyrt opp turløyper i området kring Grotli. Til vinterferien er målet å stikke opp løypa til Danskehytta, og til saman vil det vere 30-40 km med løyper om vêret tillet det.