Svært snøfattig vinter

Fleire stadar i landet er vinteren i år den mest snøfattige på rundt 60 år, ifølgje Noregs vassdrags- og energidirektorat.

Det har ikkje vore mindre snø i Valdres sidan 1950-talet, skriv VG. Heller ikkje på Finnskogen har det vore registrert mindre snø sidan 1958. Også heile Austlandet og halve Sør-Norge er snøfritt ved inngangen til februar.

– Det er Austlandet som er ganske spesiell i vinter. Her er det barmark overalt, seier forskar Thomas Skaugen i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE). Over store delar av Hardangervidda er snødekke i år blant dei to-tre dårlegaste som ligg inne i NVEs modell. Også på Sørlandet og Vestlandet må ein langt opp i dalane for å finne snø.

– Det er to forhold som gjer dette: mykje typisk vestavêr med høge temperaturar og lite nedbør når det har vore kaldt. Vi ser at vi for eksempel i Valdres-området må heilt opp til 1400 meter for å finne normale snøforhold, seier Skaugen.

Tidlegare denne veka opplyste Meteorologisk institutt at dei har snømålingar for 141 år på Bjørnholt i Nordmarka, og berre fem av desse åra er snøfrie i januar.

– Vi ser ei forventa utvikling som samsvarar godt med kva klimamodellane har sagt. I Nord-Noreg har vi hatt beskjedent med snø i låglandet, men langt over normalen i høgda. Med stigande temperatur over mange år, vil vi etter kvart få fleire og fleire år der det berre er snø på dei høgste fjella, seier Skaugen.

Framover er det venta enten mild og tørr eller mild og våt vêrtype, ifølgje eit månadsvarsel frå StormGeo.

(©NPK)