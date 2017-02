To køyretøy vart avskilta under ein kontroll i regi Statens vegvesen i Stryn torsdag.

Årsaka til avskiltinga var manglande periodisk køyretøykontroll. To bilistar fekk gebyr for ikkje å bruke belte, medan ein fekk vognkortgebyr. Totalt vart 327 lette køyretøy sjekka for bilbelte og anna i kontrollen, opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding.