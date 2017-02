Over tusen melde seg ut

Måndag vedtok Kyrkjemøtet at homofile kunne gifte seg i Den norske kyrkja. Same dag melde 807 personar seg ut av Kyrkja.

Talet på utmeldingar denne eine dagen er om lag 15 gonger høgare enn utmeldingstalet i veka før vedtaket, skriv Vårt Land.

Dagen etter melde 332 personar seg ut, dermed har 1.139 personar meldt seg ut av Den norske kyrkja på berre to dagar etter vedtaket om likekjønna vigsel. Til samanlikning melde 1.426 personar seg ut av Den norske kyrkja i heile oktober i fjor.

Utmeldingstoppen vart sett 15. august i fjor, same dag som Kyrkja opna for elektronisk utmelding. Då melde meir enn 10.000 kyrkjemedlemmer seg ut.

(NPK)