Politiet åtvarar mot falske Telenor-fakturaer

Politiet i Stryn og Hornindal åtvarar folk mot å opne epost-vedlegg som tilsynelatande er sendt frå Telenor.

- Vi har fått mange meldingar dei siste dagane frå folk som har fått slike epostar. Det ser ut som ein faktura, men er forsøk på å spreie virus på folk sine datamaskiner. Difor må folk vere forsiktige og ikkje trykke på link på eposten og slett ikkje betale, seier politibetjent Eirik Krossen.

Dersom nokon har betalt eller fått virus på PC'en, vil politiet gjerne ha tilbakemelding.

Politibetjent Krossen seier dei no har fått klarheit i kva som skjer når nokon trykker på vedlegget.

- Då vert eit virus opna og lasta ned på PCen slik at denne blir låst. Det vert kravd betaling i Bitcoins for å få låst opp.

Vi anbefalar IKKJE at folk betalar for seg. Men vi har fått melding frå ein som betalte om lag 4.000 kroner, og PCen vart opna. Då går pengane til kriminelle nettverk utanlands. Du har ingen garanti for at PCen faktisk blir låst opp om du betalar. Ta heller kontakt med spesialistar på data dersom du skal ha vore uheldig, seier Krossen.