Årsavgift for 3,8 millioner køyretøy skal inn

I år sendes det ut krav for 70 000 flere kjøretøy enn i fjor. Avgifta utgjer om lag ni milliarder kroner i inntekter til statskassa. Fristen for å betale er 20. mars.

- For at du ikkje skal betale meir enn naudsynt er det viktig å betale kravet for 2017 innan forfallsdatoen 20. mars, seier Jan Lie, seniorrådgiver i Skatteetaten.

Kjøretøyeigarar som ikkje betalar årsavgifta innan forfallsdato må betale tilleggsavgift. Årsavgift for 2017 betalast som i fjor til Skatteetaten. I 2018 erstattast årsavgifta av ein trafikkforsikringsavgift som innkrevjast av forsikringsselskapa.



Satsar 2017 Årsavgift Bil under 7500 kg 2 820 kroner Bil under 7500 kg, diesel utan fabrikkmontert partikkelfilter 3 290 kroner Motorsykkel 1 960 kroner Elbil, veteranbil, moped, traktor, taxi (med hovedløyve) med fleire. 455 kroner Tilleggsavgift ved for sein betaling Tilleggsavgift Bil og motorsykkel 250 kroner Elbil, veteranbil, moped, traktor, taxi (med hovedløyve) med flere 50 kroner

Kjøretøyeigarar får faktura i postkassa innan utgangen av februar. Elektronisk varsel vil ligge i nettbanken for dei som har oppretta AvtaleGiro eller registrert seg for eFaktura. Betalingsfristen for alle er 20. mars.

NTB/NPK