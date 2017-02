Musikalsk teaterkomedie

Kjend musikk og mykje komikk. «Evig Ung» med Sogn og Fjordane Teater gjestar kulturhuset tysdag 28. februar.

I år er det 40 år sidan eventyret Sogn og Fjordane Teater starta. Dette blir feira med stor jubileumsframsyning. Resultatet har blitt den musikalske komdien «Evig ung». – Denne jubileumsframsyninga trur eg er kjempebra! Vi treng meir folk på teater, så no må stryningane møte opp, oppfordrar kulturhusleiar Kari-Ann Kaspersen.Opprør på gamleheimenHer blir ein flytta fram i tid der Sogn og Fjordane Teater no fungerer som ein gamleheim for tidlegare skodespelarar.«Dei har resignert mot overformynderi og nedlatande aktiviseringstiltak.

Men det er heilt til pleiarane snur ryggen til. For under den trøytte overflata murrar ekkoet frå ei tid då dei var radikale og opprørske. Og når pleiarane verken ser og høyrer, blir dei indre rebellane vekte til live att. Det bryt ut song, latter og dans, og dei presterer som dei gjorde på scena for 40 år sidan. Det er framleis mykje saft og kraft i desse kroppane, og dei er slett ikkje så resignerte som det kan sjå ut som. N

år ingen ser dei, minnest dei karrierane sine og tida på Sogn og Fjordane Teater gjennom song og musikk», heiter det i omtalen.Slagerar frå siste fem tiårVed pianoet på scena finn vi pianist Harald Dahlstrøm, som akkompagnerer skodespelarane i kjende pop- og rockelåtar frå dei siste 50 åra. Songane folk kjenner så godt er blant anna «You can leave your hat on», «I will survinve», «I love rock and roll», «Stayin alive» og «I got you babe». Lokale folkekjære songar finn også sin plass i denne framsyninga. Hyller gamle framsyningarErik Gedeons har skrive komedien, og sidan den gong har den blitt vist over heile verda. «I Sogn og Fjordane Teater sin «Evig Ung» er den nettopp Sogn og Fjordane Teater sin.

Den er ein hyllest til tidlegare framsyningar, eit høve til å dyrke felles minne og nynne med på ein song. Mellom latter, singalong og musikalske perler ligg også eit varsku om at ein må hugse å verne om desse stundene. Hugse å sjå framover også når ein minnast, så ein kan trygge rammene for å dele opplevingar, kunst og kultur med kvarandre, også i framtida», skriv teateret om handlinga.