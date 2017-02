Rekordkontrakt

Den vesle bedrifta på Holmøyane med fem årsverk vil ikkje røpe kva avtalen på 168 køysenger er verdt i kroner og øre, men det skal vere snakk om fleire millionar kroner.

Køysengane det er snakk om er døypt «Compact Living» som er laga i kryssfiner med kvit laminat. Den består av to senger i storleik 90 cm x 2 meter. Den eine senga gjerast enkelt om til ein sofa, så er det til dømes plass til eit skrivebord under.

– Vi tenkte nytt og løysingsorientert med desse sengene. Dei likte designen vårt og valte heldigvis å satse på oss, fortel Myklebust som er klar på at det ikkje er daglegdags at dei får bestillingar av ein slik storleik.

- Sengeløysinga skal inn i alle 168 rom i to studentblokker som no er under bygging på Fantoft i Bergen. Det er ikkje vanleg for oss med masseproduksjon av eitt produkt, men det er ikkje i spesialprodukt dei store pengane ligg. Dette er den største kontrakten vi har hatt nokon gong, fortel Myklebust.

– For ei bedrift på vår storleik så betyr ein slik avtale veldig mykje. No har vi godt med arbeid fram til juli og vil arbeide både her og i Bergen. Avtalen inkluderer også montering, seier prosjektleiar ved Feel Free Production, Marta Myklebust.

No håpar den vesle bedrifta at dette oppdraget kan generere fleire nye kontraktar.

– SIB er ingen kven som helst så dette kan balle på seg. Denne kontrakten kan vise seg å bety veldig mykje for oss, seier Myklebust.