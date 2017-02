Våpenamnesti i tre månader

– Alle våpen er i dag registreringspliktige. Av ulike årsaker veit vi at det likevel finst mange uregistrerte våpen rundt om i heimane. Når politiet på landsbasis innfører eit tre månader langt våpenamnesti, er det for at folk skal få sjansen til å ordne opp utan å risikere straffeforfølging, seier lensmann Lasse Trosdahl.

– Kva type våpen snakkar vi om når politiet seier det finst mange ulovlege våpen rundt om i heimane?

– Det finst våpen det er ulovleg å eige, til dømes AG3. Så veit vi at det finst mange gamle hagler og jaktrifler «som alltid» har vore i bruk, men som aldri har blitt registrert. Ein annan kategori er våpen frå dødsbu, som ikkje vert søkt registrert på ny eigar. Dersom du overtek våpen frå foreldre eller besteforeldre på grunn av dødsfall, må du søkje om å overta dei og på den måten få våpenet registrert på deg. Viss ikkje, er våpenet ulovleg, seier Trosdahl.

Fire alternativ

– Kva er alternativa for folk som veit dei sit på eit uregistrert våpen?

– Det finst fire alterntaiv. Det eine er å søkje om å behalde våpenet, og dermed få det registrert. Det neste er å registrere våpenet for vidaresal. Det tredje er å deaktivere våpenet, i dei fleste tilfelle ved plombering, dersom det er eit klenodium ein vil ta vare på. Det fjerde alternativet er å levere våpenet til næraste lensmannskontor for destruering, seier Trosdahl.

Som legg til at folk også kan levere inn ammunisjon som del av våpenamnestiet.

Våpenskap

Lensmannen seier at mange framleis har våpen i hus, utan å oppbevare dei i godkjent våpenskap. – Vi ser til og med at mange oppbevarer våpenet ulike stader i huset sjølv om dei har våpenskap. Eller dei har våpenet på hytta. Våpenet skal vere i våpenskap der du har fast bupel. Det skal heller ikkje stå i ein krok i påvente av at ein hjort skulle dukke opp, seier Trosdahl.

– Når politiet finn våpen som er uforsvarleg oppbevart, vert våpentillatelse nesten utan unntak tilbakekalt, våpenet vert inndrege og eigar risikerer bot. Også når det gjeld utlån, er reglane strenge. Låner ein våpen, må ein sjølv ha våpenkort for tilsvarande våpen. Lån kan maksimalt strekkje seg over fire veker og skal vere gjensidig signert av eigar og låntakar, seier lensmann Trosdahl.