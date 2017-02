Synfaring om DNT-hytte

Etter at det har kome fleire klager på løyvet Jostedalsbreen nasjonalparkstyre gav til DNT Oslo og omegn til å byggje DNT-hytte på Sunndalssetra har Miljødirektoratet overteke saka til slutthandsaming.

For å sjå staden og hente inn informasjon ønskjer representantar for direktoratet å kome på synfaring på Sunndalssetra. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre v/ nasjonalparkforvaltar og sekretær Maria C. Knagenhjelm har difor invitert aktuelle partar og interessentar til synfaring i mai.