- Ein historisk dag, seier Lødemel

Høgre, Framstegspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre opplyser at dei er samde om å starte bygginga av Stad skipstunnel i 1. periode av Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029. Den totale kostnaden er på 2.699 millionar kroner. Det er sett av 1.504 millionar kroner 1. periode og 1.196 millionar kroner i 2. periode, noko som betyr at tunnelen er fullfinansiert. Stortingsrepresentant Bjørn Lødemel (H) frå Hornindal seier det er ein historisk dag. – Stad skipstunnel vil bli verdas første skipstunnel. Han vil gje trygg reise forbi Stad, legge til rette for næringsutvikling og regionbygging og bli eit turistmål i verdsklasse. Han vil også legge til rette for å få meir transport frå veg til sjø, noko som også er ei målsetting for regjeringspartia og samarbeidspartia.